Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Экачай Уэкронгтам
Ekachai Uekrongtham
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Персоны
Экачай Уэкронгтам
Экачай Уэкронгтам
Ekachai Uekrongtham
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Доктор Оргазм
(2024)
6.0
Ранее сохраненная версия
(2024)
6.0
Работорговля
(2015)
Фильмография Экачай Уэкронгтам
6.8
Доктор Оргазм
драма, комедия, дорама
2024, Таиланд
6
Ранее сохраненная версия
Previously Saved Version
мелодрама, триллер
2024, Япония
6
Работорговля
Skin Trade
триллер, драма, боевик
2015, США / Таиланд
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