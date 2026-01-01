Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Дэвид Тедески
Награды
Награды и номинации Дэвид Тедески
David Tedeschi
О персоне
Награды
Награды и номинации Дэвид Тедески
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Small Team Entries - Primarily Single-Camera Productions)
Номинант
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