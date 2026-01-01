Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нэнси Д. Кейтс
Nancy D. Kates
Киноафиша
Персоны
Нэнси Д. Кейтс
Нэнси Д. Кейтс
Nancy D. Kates
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Разговор о Сьюзан Зонтаг
(2014)
Фильмография Нэнси Д. Кейтс
6.8
Разговор о Сьюзан Зонтаг
Regarding Susan Sontag
документальный
2014, США
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