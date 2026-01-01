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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Николай Шумаров
Nogon Shumarov
Киноафиша
Персоны
Николай Шумаров
Николай Шумаров
Nogon Shumarov
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Кошка, которая гуляла сама по себе
(1988)
6.7
Белый ягель
(2014)
Фильмография Николай Шумаров
6.7
Белый ягель
Belyy yagel
драма, мелодрама
2014, Россия
Смотреть трейлер
7.1
Кошка, которая гуляла сама по себе
Koshka, kotoraya gulyala sama po sebe
семейный, драма
1988, СССР
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