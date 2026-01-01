Оповещения от Киноафиши
Марьяна Кирсанова Marianna Kirsanova
Киноафиша Персоны Марьяна Кирсанова

Марьяна Кирсанова

Marianna Kirsanova

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Агент особого назначения 7.2
Агент особого назначения (2010)
Пациенты 7.0
Пациенты (2014)

Фильмография Марьяна Кирсанова

Жанр
Год
Пациенты 7
Пациенты Patsienty
драма 2014, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Агент особого назначения 7.2
Агент особого назначения
комедия, боевик, детектив 2010, Россия
