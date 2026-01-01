Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марьяна Кирсанова
Marianna Kirsanova
Киноафиша
Персоны
Марьяна Кирсанова
Марьяна Кирсанова
Marianna Kirsanova
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.2
Агент особого назначения
(2010)
7.0
Пациенты
(2014)
Фильмография Марьяна Кирсанова
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Год
Все
2014
2010
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
7
Пациенты
Patsienty
драма
2014, Россия
Рецензия
7.2
Агент особого назначения
комедия, боевик, детектив
2010, Россия
