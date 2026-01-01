Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мартин Уильямс
Martin Williams
Киноафиша
Персоны
Мартин Уильямс
Мартин Уильямс
Martin Williams
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
8.5
Вселенная Стивена Хокинга. Космическая удача
(2010)
8.3
В королевстве растений
(2012)
8.2
Галапагосы 3D. Зачарованные острова
(2014)
Фильмография Мартин Уильямс
Жанр
Все
Документальный
Короткометражный
Приключения
Год
Все
2023
2014
2012
2010
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Режиссер
3
Сценарист
1
8.1
Тайны слонов
документальный
2023, США
8.2
Галапагосы 3D. Зачарованные острова
Galapagos: Nature's Wonderland
короткометражный, приключения
2014, Великобритания
8.3
В королевстве растений
документальный
2012, Великобритания
8.5
Вселенная Стивена Хокинга. Космическая удача
Into the Universe with Stephen Hawking
документальный
2010, Ирландия
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667