Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Пауэрс
Adam Powers
Киноафиша
Персоны
Адам Пауэрс
Адам Пауэрс
Adam Powers
Дата рождения
22 мая 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.0
Японская популярность
(2014)
Фильмография Адам Пауэрс
Жанр
Все
Комедия
Мюзикл
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6
Японская популярность
Big in Japan
мюзикл, комедия
2014, США / Япония
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667