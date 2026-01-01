Адам Пауэрс

Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется

Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета

Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)

«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден

Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог

Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)

Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон

«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно

«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады

На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе