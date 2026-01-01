Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аки Асакура
Aki Asakura
Дата рождения
23 сентября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Рост
165 см
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
8.2
Сказание о принцессе Кагуя
(2013)
6.6
Апрельский сон длиной в три года
(2017)
5.6
Замаскированные
(2020)
Фильмография Аки Асакура
5.6
Замаскированные
Kamen byôtô
триллер
2020, Япония
6.6
Апрельский сон длиной в три года
Shigatsu no nagai yume
драма
2017, Япония
8.2
Сказание о принцессе Кагуя
Kaguyahime no monogatari / The Tale of The Princess Kaguya
анимация, аниме
2013, Япония
Смотреть трейлер
