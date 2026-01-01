Оповещения от Киноафиши
Малкольм Кеннард
Malcolm Kennard
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.4
Моя Госпожа
(2014)
5.9
Флэшбэк
(2015)
5.8
Метод Менкоффа
(2020)
Фильмография Малкольм Кеннард
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2020
2015
2014
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.8
Метод Менкоффа
The Menkoff Method
комедия, криминал, фэнтези
2020, Австралия
5.9
Флэшбэк
Backtrack
триллер
2015, Австралия
6.4
Моя Госпожа
My Mistress
драма, мелодрама
2014, Австралия
