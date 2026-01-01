Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Иэн Моррис
Награды
Награды и номинации Иэн Моррис
Ian Morris
О персоне
Награды
Награды и номинации Иэн Моррис
BAFTA 2011
Best Writer
Номинант
BAFTA 2010
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Situation Comedy
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
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