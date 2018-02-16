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Джен Соска
Джен Соска
Jen Soska
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Джен Соска
Jen Soska
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Дата рождения
29 апреля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Джен Соски
Родилась 29 апреля 1983 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Джен Соски
Бешеная
ужасы
2019, Канада
5.0
Кровная месть
боевик, драма
2015, США
4.0
Азбука смерти 2
ужасы
2014, США
6.0
Не вижу зла 2
ужасы
2014, США
4.0
Американская Мэри
драма, ужасы
2012, Канада
6.0
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«Бешеную» Дэвида Кроненберга ждет ремейк
Кинокомпания Shout! Studios приобрела права на ремейк одного из самых ранних фильмов Дэвида Кроненберга «Бешеная». Переснимут классику канадские сестры-режиссеры Джен и Сильвия Соска.
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16 февраля 2018 15:05
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