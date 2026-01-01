Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Понти
Marco Ponti
Персоны
Марко Понти
Марко Понти
Marco Ponti
Дата рождения
25 июля 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Популярные фильмы
5.9
Любовь левых взглядов
(2013)
4.8
Рождественский ужин
(2016)
Фильмография Марко Понти
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2016
2013
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Сценарист
2
4.8
Рождественский ужин
La cena di Natale
комедия
2016, Италия
Смотреть трейлер
5.9
Любовь левых взглядов
Passione sinistra
комедия
2013, Италия
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667