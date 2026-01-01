Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета

У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка

«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела»

«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал

Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)

Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог

Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке

«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады

Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров

Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)