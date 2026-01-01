Оповещения от Киноафиши
Адам Сенн
Adam Senn
Адам Сенн
Адам Сенн
Adam Senn
Дата рождения
10 апреля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Ковбойский рождественский роман
(2023)
7.0
Зажигай!
(2013)
6.2
Пока мы молоды
(2014)
Фильмография Адам Сенн
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Спорт
Год
Все
2023
2014
2013
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
7
Ковбойский рождественский роман
A Cowboy Christmas Romance
мелодрама
2023, США
6.3
Пока мы молоды
While We're Young
комедия, драма
2014, США
Зажигай!
драма, мелодрама, спорт
2013, США
