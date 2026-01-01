Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джавед Эль Берни
Награды
Награды и номинации Джавед Эль Берни
Jawed El Berni
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джавед Эль Берни
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
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