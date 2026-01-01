Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мартин Ле Галь
Martine Le Gal
Киноафиша
Персоны
Мартин Ле Галь
Мартин Ле Галь
Martine Le Gal
Дата рождения
1 июля 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.4
Добро пожаловать в ПОП
(2014)
Фильмография Мартин Ле Галь
Жанр
Все
Комедия
Мюзикл
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
Продюсер
1
6.4
Добро пожаловать в ПОП
Pop Redemption
мюзикл, комедия
2014, Франция
Смотреть трейлер
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667