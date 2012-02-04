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О персоне
Эндрю Уайт
Andrew White
Киноафиша
Персоны
Эндрю Уайт
Эндрю Уайт
Andrew White
Дата рождения
14 ноября 1959
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
4 февраля 2012
Место рождения
Австралия, Австралия
Популярные фильмы
7.0
Чужие из бездны
(2005)
6.8
Санктум
(2011)
6.8
Призраки бездны
(2003)
Фильмография Эндрю Уайт
5.4
Вызов бездне
Deepsea Challenge 3D
документальный
2014, США
6.8
Санктум
Sanctum
триллер, драма, приключения
2011, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Чужие из бездны
Aliens of the Deep 3D
документальный
2005, США
6.8
Призраки бездны
Ghosts of the Abyss
документальный, семейный
2003, Мексика / США
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