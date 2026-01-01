Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алан Капелли Гетц
Alan Cappelli Goetz
Алан Капелли Гетц
Алан Капелли Гетц
Alan Cappelli Goetz
Дата рождения
10 августа 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Антверпен, Бельгия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
4.8
Принцесса и нищий
(2013)
Фильмография Алан Капелли Гетц
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
4.8
Принцесса и нищий
Il principe abusivo
комедия
2013, Италия
Смотреть трейлер
