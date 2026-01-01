Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адам Пенфорд
Adam Penford
Адам Пенфорд
Адам Пенфорд
Adam Penford
Карьера
Режиссер, Актер
Популярные фильмы
7.8
TheatreHD: Безумие Георга III
(2018)
7.2
Маленький семейный бизнес
(2014)
Фильмография Адам Пенфорд
Жанр
Все
Спектакль
Год
Все
2018
2014
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
7.8
TheatreHD: Безумие Георга III
The Madness of George III
спектакль
2018, Великобритания
7.2
Маленький семейный бизнес
Family Business
спектакль
2014, Великобритания
