Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Лучано Моура
Награды
Награды и номинации Лучано Моура
Luciano Moura
О персоне
Награды
Награды и номинации Лучано Моура
Сандэнс 2012
Мировое кино – драматургия
Номинант
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
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До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
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