Марселло Лорделло Marcelo Lordello
Марселло Лорделло

Marcelo Lordello

Дата рождения
1 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Они вернутся 6.2
Они вернутся (2012)

Фильмография Марселло Лорделло

Жанр
Год
Они вернутся 6.3
Они вернутся Eles Voltam
драма 2012, Бразилия
