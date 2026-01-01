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Фильмография
Мириам Фриланд
Miriam Freeland
Киноафиша
Персоны
Мириам Фриланд
Мириам Фриланд
Miriam Freeland
Дата рождения
11 октября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Путешественник
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Кинотеатр "Голливуд"
(2012)
5.7
Детективы из Синего Дома: Итальянское дело
(2018)
Фильмография Мириам Фриланд
5.7
Детективы из Синего Дома: Итальянское дело
Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano
семейный, приключения
2018, Бразилия
6.9
Кинотеатр "Голливуд"
Cine Holliúdy
мелодрама, комедия
2012, Бразилия
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