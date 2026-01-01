Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Роберт Фестингер
Награды
Награды и номинации Роберт Фестингер
Robert Festinger
О персоне
Награды
Награды и номинации Роберт Фестингер
Оскар 2002
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя
Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
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