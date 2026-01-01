Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Хосе Монтьель
María José Montiel
Мария Хосе Монтьель
María José Montiel
Дата рождения
24 июня 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Мадрид, Испания
Популярные фильмы
0.0
Джоконда
(2013)
Фильмография Мария Хосе Монтьель
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
Джоконда
La Gioconda
опера
2013, Франция
