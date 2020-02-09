Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мирелла Френи
Mirella Freni
Киноафиша
Персоны
Мирелла Френи
Мирелла Френи
Mirella Freni
Дата рождения
27 февраля 1935
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
9 февраля 2020
Место рождения
Модена, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй
(1975)
Билеты
7.7
Отелло 1970
(1974)
0.0
TheatreHD: Дзеффирелли: Богема
(1965)
Фильмография Мирелла Френи
7.8
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй
Madama Butterfly
драма, музыка
1975, Германия
Билеты
7.7
Отелло 1970
Otello
опера
1974, ФРГ
TheatreHD: Дзеффирелли: Богема
Franco Zeffirelli: La Bohème
опера
1965, Италия
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