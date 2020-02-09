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Мирелла Френи Mirella Freni
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Мирелла Френи

Mirella Freni

Дата рождения
27 февраля 1935
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
9 февраля 2020
Место рождения
Модена, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй 7.8
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй (1975)
Отелло 1970 7.7
Отелло 1970 (1974)
TheatreHD: Дзеффирелли: Богема 0.0
TheatreHD: Дзеффирелли: Богема (1965)

Фильмография Мирелла Френи

TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй 7.8
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй Madama Butterfly
драма, музыка 1975, Германия
Билеты
Отелло 1970 7.7
Отелло 1970 Otello
опера 1974, ФРГ
TheatreHD: Дзеффирелли: Богема
TheatreHD: Дзеффирелли: Богема Franco Zeffirelli: La Bohème
опера 1965, Италия
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