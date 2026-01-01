Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нариман Бекбулатов-Арешев
Nariman Bekbulatov-Areshev
Киноафиша
Персоны
Нариман Бекбулатов-Арешев
Нариман Бекбулатов-Арешев
Nariman Bekbulatov-Areshev
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Испытание
(2014)
3.2
Любовный треугольник
(2019)
0.0
Райцентр
(2019)
Фильмография Нариман Бекбулатов-Арешев
Райцентр
Raicentr
драма
2019, Россия
3.2
Любовный треугольник
Lyubovnyy treugolnik
мелодрама, комедия
2019, Россия
7.3
Испытание
Ispytanie
драма
2014, Россия
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