Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нариман Бекбулатов-Арешев Nariman Bekbulatov-Areshev
Киноафиша Персоны Нариман Бекбулатов-Арешев

Нариман Бекбулатов-Арешев

Nariman Bekbulatov-Areshev

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Испытание 7.3
Испытание (2014)
Любовный треугольник 3.2
Любовный треугольник (2019)
Райцентр 0.0
Райцентр (2019)

Фильмография Нариман Бекбулатов-Арешев

Райцентр
Райцентр Raicentr
драма 2019, Россия
Любовный треугольник 3.2
Любовный треугольник Lyubovnyy treugolnik
мелодрама, комедия 2019, Россия
Испытание 7.3
Испытание Ispytanie
драма 2014, Россия
Смотреть трейлер
Показать еще
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше