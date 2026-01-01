Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Надине Боске
Nadine Boske
Киноафиша
Персоны
Надине Боске
Надине Боске
Nadine Boske
Дата рождения
23 марта 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Все будет хорошо
(2013)
Фильмография Надине Боске
6.9
Все будет хорошо
Tore tanzt
драма
2013, Германия
Показать еще
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить