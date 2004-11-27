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Джет Юргенсмейер
Джет Юргенсмейер
Jet Jurgensmeyer
О персоне
Фильмография
Джет Юргенсмейер
Jet Jurgensmeyer
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Дата рождения
27 ноября 2004
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Нэшвилл, Теннесси, США
Рост
180 см
Биография Джета Юргенсмейера
Родился 27 ноября 2004 года. Нэшвилл, Теннесси, США.
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Фильмография Джета Юргенсмейера
Легенды затерянного храма
приключения, семейный
2016, США
5.0
Маленькие негодяи спасают положение
комедия, семейный
2014, США
5.0
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