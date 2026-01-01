Оповещения от Киноафиши
Мартин Лойтгеб Martin Leutgeb
Мартин Лойтгеб

Дата рождения
1 января 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Швац, Австрия

Популярные фильмы

Темная долина (2014)

Фильмография Мартин Лойтгеб

Жанр
Год
Темная долина Das finstere Tal
вестерн 2014, Австрия / Германия
