О персоне
Фильмография
Мартин Лойтгеб
Martin Leutgeb
Киноафиша
Персоны
Мартин Лойтгеб
Мартин Лойтгеб
Martin Leutgeb
Дата рождения
1 января 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Швац, Австрия
Популярные фильмы
6.5
Темная долина
(2014)
Фильмография Мартин Лойтгеб
Жанр
Все
Вестерн
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.5
Темная долина
Das finstere Tal
вестерн
2014, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
