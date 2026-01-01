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О персоне
Натали Совегран
Nathalie Sauvegrain
Киноафиша
Персоны
Натали Совегран
Натали Совегран
Nathalie Sauvegrain
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.6
Осеан
(2013)
Фильмография Натали Совегран
6.6
Осеан
Océane
комедия
2013, Франция
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