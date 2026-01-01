Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Персоны
Марко Вебер
Марко Вебер
Marco Weber
Дата рождения
1 января 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Тринадцатый этаж
(1999)
7.3
Немыслимое
(2009)
6.8
Игби идет ко дну
(2002)
Фильмография Марко Вебер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Триллер
Фантастика
Год
Все
2014
2009
2008
2002
1999
Все
6
Фильмы
6
Продюсер
6
Режиссер
1
Сценарист
1
4
Отвязная Калифорния
California Scheming
триллер
2014, США
Смотреть трейлер
7.3
Немыслимое
Unthinkable
триллер
2009, США
Смотреть трейлер
6.2
Информаторы
The Informers
криминал, триллер, драма
2008, США / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Светлячки в саду
Fireflies in the Garden
драма
2008, США
Смотреть трейлер
6.8
Игби идет ко дну
Igby Goes Down
комедия, драма
2002, Германия / США
7.3
Тринадцатый этаж
The Thirteenth Floor
триллер, фантастика, мистика, мелодрама
1999, Германия / США
Смотреть трейлер
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
