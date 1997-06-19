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Кэтлин Дилэйни
Cathleen Delany
Киноафиша
Персоны
Кэтлин Дилэйни
Кэтлин Дилэйни
Cathleen Delany
Дата рождения
21 июля 1907
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 июня 1997
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Мертвые
(1987)
Фильмография Кэтлин Дилэйни
7.2
Мертвые
The Dead
драма
1987, Великобритания / Ирландия / США
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