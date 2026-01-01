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Награды и номинации Альбы Рорвахер

Alba Rohrwacher
Награды и номинации Альбы Рорвахер
Венецианский кинофестиваль 2014 Венецианский кинофестиваль 2014
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2013 Венецианский кинофестиваль 2013
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Best Actress
Победитель
Берлинале 2009 Берлинале 2009
EFP Падающая звезда
Победитель
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