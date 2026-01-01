Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Альба Рорвахер
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Награды и номинации Альбы Рорвахер
Alba Rohrwacher
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Награды и номинации Альбы Рорвахер
Венецианский кинофестиваль 2014
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2013
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2010
Best Actress
Победитель
Берлинале 2009
EFP Падающая звезда
Победитель
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
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$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
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