Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским

Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?

Спички есть? А если найду? Реальный смысл «Кин-дза-дза» спустя годы стал понятнее прежнего — «антисоветчина» и кое-что еще

«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал

Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»

Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника

Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO

«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее