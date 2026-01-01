Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Кристиан Е. Кристиансен
Награды
Награды и номинации Кристиан Е. Кристиансен
Christian E. Christiansen
О персоне
Награды
Награды и номинации Кристиан Е. Кристиансен
Оскар 2008
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
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