Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Дэвид В. Томпсон
Награды
Награды и номинации Дэвид В. Томпсон
David W. Thompson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэвид В. Томпсон
BAFTA 2024
Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Победитель
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
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Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
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