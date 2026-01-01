Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Елена Фетисова Награды

Награды и номинации Елена Фетисова

Olena Fetisova
Награды и номинации Елена Фетисова
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Специальный приз жюри
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Гран При
Номинант
 Гран При
Номинант
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше