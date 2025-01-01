Меню
Джудит Лайт
Награды
Награды и номинации Джудит Лайт
Judith Light
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джудит Лайт
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
