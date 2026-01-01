Эви Саулиду

Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»

«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»

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Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

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Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда