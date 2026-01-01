Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттео Маршель
Matteo Marchel
Маттео Маршель
Маттео Маршель
Matteo Marchel
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Первый снег
(2013)
Фильмография Маттео Маршель
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.4
Первый снег
La prima neve
драма
2013, Италия
