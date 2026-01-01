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Марк Вомак Mark Womack
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Марк Вомак

Mark Womack

Дата рождения
9 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ливерпуль, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Журавль в небе 7.6
Журавль в небе (1994)
Дух 45-го 7.1
Дух 45-го (2013)
Том идет к мэру 6.6
Том идет к мэру (2004)

Фильмография Марк Вомак

Между двух миров 5.4
Между двух миров Between Two Worlds
комедия, мелодрама 2016, США
Ты хочешь, чтобы я его убил? 6.3
Ты хочешь, чтобы я его убил? uwantme2killhim?
триллер, драма 2013, Великобритания
Смотреть трейлер
Дух 45-го 7.1
Дух 45-го The Spirit of '45
документальный, исторический 2013, Великобритания
Ирландский маршрут 6.4
Ирландский маршрут Route Irish
боевик, драма, триллер 2010, Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
Том идет к мэру 6.6
Том идет к мэру
комедия 2004, США
Журавль в небе 7.6
Журавль в небе
драма, криминал 1994, Великобритания
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