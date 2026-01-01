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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Фильмография
Марк Вомак
Mark Womack
Киноафиша
Персоны
Марк Вомак
Марк Вомак
Mark Womack
Дата рождения
9 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ливерпуль, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Журавль в небе
(1994)
7.1
Дух 45-го
(2013)
6.6
Том идет к мэру
(2004)
Фильмография Марк Вомак
5.4
Между двух миров
Between Two Worlds
комедия, мелодрама
2016, США
6.3
Ты хочешь, чтобы я его убил?
uwantme2killhim?
триллер, драма
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
7.1
Дух 45-го
The Spirit of '45
документальный, исторический
2013, Великобритания
6.4
Ирландский маршрут
Route Irish
боевик, драма, триллер
2010, Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
6.6
Том идет к мэру
комедия
2004, США
7.6
Журавль в небе
драма, криминал
1994, Великобритания
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