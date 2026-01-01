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О персоне
Элли Каннер
Ellie Kanner
Киноафиша
Персоны
Элли Каннер
Элли Каннер
Ellie Kanner
Дата рождения
1 января 1901
Возраст
125 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.5
Мертвая зона
(2002)
7.3
Университет
(2007)
7.0
Горячая линия по праздникам
(2023)
Фильмография Элли Каннер
7
Горячая линия по праздникам
Holiday Hotline
мелодрама
2023, Канада
4.4
Неизвестные авторы
Authors Anonymous
комедия
2014, США
Смотреть трейлер
4.4
Деньги: Американская мечта
For the Love of Money
триллер, боевик, криминал, драма
2012, США
Смотреть трейлер
7.3
Университет
драма, комедия
2007, США
7.5
Мертвая зона
драма, фэнтези, триллер
2002, США
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