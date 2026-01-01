Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алан Дайч
Alan Dyche
Киноафиша
Персоны
Алан Дайч
Алан Дайч
Alan Dyche
Дата рождения
14 июня 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Бельграно, Аргентина
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Ваколда
(2013)
Фильмография Алан Дайч
Жанр
Все
Драма
Исторический
Триллер
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Ваколда
Wakolda
драма, исторический, триллер
2013, Аргентина / Франция / Испания / Норвегия
Смотреть трейлер
«Грозовой перевал» — только начало: в 2026 году выйдет 3 экранизации культовых книг
Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал
«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667