Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк Грайе
Марк Грайе Marc Graue
Киноафиша Персоны Марк Грайе

Марк Грайе

Marc Graue

Дата рождения
12 декабря 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Актер озвучки

Биография Марк Грайе

Родился 12 декабря 1953 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Аватар: Легенда об Аанге 9.0
Аватар: Легенда об Аанге (2005)
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры 5.9
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры (2015)

Фильмография Марк Грайе

Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры 5.9
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры Ratchet and Clank
приключения, анимация, фантастика, комедия, боевик 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Аватар: Легенда об Аанге 9
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2005, США
Показать еще
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше