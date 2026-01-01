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Фильмография
Марк Грайе
Marc Graue
Киноафиша
Персоны
Марк Грайе
Марк Грайе
Marc Graue
Дата рождения
12 декабря 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой боевиков
,
Актер озвучки
Биография Марк Грайе
Родился 12 декабря 1953 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
9.0
Аватар: Легенда об Аанге
(2005)
5.9
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
(2015)
Фильмография Марк Грайе
5.9
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
Ratchet and Clank
приключения, анимация, фантастика, комедия, боевик
2015, США
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Рецензия
9
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2005, США
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