О персоне
Фильмография
Марлена Крузе
Marlen Kruse
Марлена Крузе
Марлена Крузе
Marlen Kruse
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Запретная территория
(2013)
Фильмография Марлена Крузе
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.6
Запретная территория
Wetlands
драма
2013, Германия
Смотреть трейлер
