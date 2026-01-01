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Шон Кристенсен
Награды
Награды и номинации Шон Кристенсен
Sean Christensen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Шон Кристенсен
Оскар 2013
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2014
Venice Days Award
Номинант
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