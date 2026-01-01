Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Агнес Б.
Agnès B.
Киноафиша
Персоны
Агнес Б.
Агнес Б.
Agnès B.
Дата рождения
26 ноября 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Версаль, Франция
Популярные фильмы
6.8
Санта на продажу
(2010)
5.5
Меня зовут Хм-м-м
(2013)
Фильмография Агнес Б.
Жанр
Все
Боевик
Драма
Фэнтези
Год
Все
2013
2010
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
1
Продюсер
2
5.5
Меня зовут Хм-м-м
Je m'appelle Hmmm...
драма
2013, Франция
6.8
Санта на продажу
Rare Exports: A Christmas Tale
боевик, фэнтези
2010, Швеция / Финляндия / Франция / Норвегия
Смотреть трейлер
