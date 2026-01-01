Оповещения от Киноафиши
Агнес Б. Agnès B.
Киноафиша Персоны Агнес Б.

Агнес Б.

Agnès B.

Дата рождения
26 ноября 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Версаль, Франция

Популярные фильмы

Санта на продажу 6.8
Санта на продажу (2010)
Меня зовут Хм-м-м 5.5
Меня зовут Хм-м-м (2013)

Фильмография Агнес Б.

Жанр
Год
Меня зовут Хм-м-м 5.5
Меня зовут Хм-м-м Je m'appelle Hmmm...
драма 2013, Франция
Санта на продажу 6.8
Санта на продажу Rare Exports: A Christmas Tale
боевик, фэнтези 2010, Швеция / Финляндия / Франция / Норвегия
