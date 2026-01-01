Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Рэндалл Уоллес
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Награды и номинации Рэндалл Уоллес
Randall Wallace
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Награды
Награды и номинации Рэндалл Уоллес
Оскар 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший сценарий
Номинант
Золотая малина 2002
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
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