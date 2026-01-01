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Награды и номинации Рэндалл Уоллес

Randall Wallace
Награды и номинации Рэндалл Уоллес
Оскар 1996 Оскар 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучший сценарий
Номинант
Золотая малина 2002 Золотая малина 2002
Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
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