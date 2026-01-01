Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Юрий Бурлака
Yury Burlaka
Киноафиша
Персоны
Юрий Бурлака
Юрий Бурлака
Yury Burlaka
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить