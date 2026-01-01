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Фильмография
Натали Редфорд
Natalie Radford
Киноафиша
Персоны
Натали Редфорд
Натали Редфорд
Natalie Radford
Дата рождения
24 июня 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Секретные материалы
(1993)
6.6
Кас и Дилан
(2013)
3.7
Универсальный агент
(2000)
Фильмография Натали Редфорд
6.6
Кас и Дилан
Cas & Dylan
комедия
2013, Канада
3.7
Универсальный агент
Agent Red
триллер, боевик
2000, США
8.2
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика
1993, США
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