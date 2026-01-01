Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Киноафиша
Александра Ерофеева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.2
Холмы и равнины
(2008)
5.2
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом
(2012)
Фильмография Александра Ерофеева
Жанр
Все
Детский
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2012
2008
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
2
5.2
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом
Tayna Egora
приключения, детский
2012, Россия
5.2
Холмы и равнины
Kholmy i ravniny
мелодрама
2008, Россия
