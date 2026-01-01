Оповещения от Киноафиши
Александра Ерофеева Aleksandra Erofeeva
Александра Ерофеева

Aleksandra Erofeeva

Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Холмы и равнины 5.2
Холмы и равнины (2008)
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом 5.2
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом (2012)

Фильмография Александра Ерофеева

Жанр
Год
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом 5.2
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом Tayna Egora
приключения, детский 2012, Россия
Холмы и равнины 5.2
Холмы и равнины Kholmy i ravniny
мелодрама 2008, Россия
